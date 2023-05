‘Alles wat niet mag, is leuk. Dus dit is geweldig.’

Pintjes voor een euro, ballonnen lachgas tegen twee euro per stuk. Plassen doe je gewoon achter een boom, de coke snuif je vanop het schermpje van je smartphone. De illegale rave party in Brustem dit weekend was volgens sommige bezoekers ‘een van de beste van Europa’, maar leest toch als de kroniek van een aangekondigde politie-interventie.