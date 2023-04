Free parties zoals de rave op het militair domein in Brustem zijn geen nieuw fenomeen. Al ruim drie decennia leeft die undergroundcultuur, die sinds enkele jaren een stevige opflakkering kent. Een kijk op de wereld van feesten in verlaten hangars, zonder einduur, zonder decibelmeter.

Elk weekend wordt in ons land wel een free party georganiseerd, al is het aantal gegadigden - naar schatting meer dan 10.000 - dat naar Brustem (Sint-Truiden) was afgezakt wel uitzonderlijk. Doorgaans ...