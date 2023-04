Gustaph vertrokken naar Songfestival in Liverpool (mét een verrassing)

En hij is vertrokken. De Belgische Songfestival-inzending Gustaph (42) stapte zondagavond op het vliegtuig naar Liverpool, waar hij komende dagen repeteert voor zijn halve finale. In de luchthaven werd hij toepasselijk uitgezwaaid.

Een delegatie van leerlingen waar Gustaph zangles aan geeft, verraste hem vlak voor het vertrek. Ze zongen een stukje van zijn Songfestivallied ‘Because of you’. Net daarvoor verzamelde Gustaph met zijn team in Zaventem en gaf hij zijn laatste interviews op Belgische bodem.

Na aankomst vliegt Gustaph er meteen in. Maandagnamiddag kruipt hij in Liverpool voor het eerst op het podium voor een repetitie van een half uur. Op zijn eigen vraag trekt hij enkele uren ervoor nog naar een studio om voor te bereiden. Over zijn act blijft Gustaph mysterieus, al onthulde hij wel al dat hij naast zijn drie achtergrondzangeressen ook een danser meeneemt: PussCee West, een bekende naam in de New Yorkse ballroomwereld.

Gustaph treedt komende week als vijfde act op in de tweede halve finale, op donderdag. Stoot hij door, dan is hij zaterdag nog eens aan zet in de grote finale. Zowel de halve finales als de finale zijn live te volgen bij Eén. Woensdag toont de zender ook de documentaire Gustaph, de weg naar Liverpool.

