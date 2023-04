Genk mept Club meteen uit de titelrace na duidelijke zege bij start Champions’ Play-Offs

Genk heeft een uitroepteken gezet achter de titelambities: het versloeg Club Brugge met 3-1 tijdens de eerste match van de Champions’ Play-Offs. Club kwam nochtans snel op voorsprong via Vanaken, maar de leider zette orde op zaken via Munoz, McKenzie en Paintsil. Union en Antwerp weten meteen wat te doen komende woensdag, voor Club zit de titelstrijd er nu al op.

De hoogmis van het Belgische voetbal - de Champions’ Play-Offs - werd zondagavond afgetrapt in de Cegeka Arena, waar leider Genk meteen aan de bak mocht tegen Club Brugge. Daar blaakten ze opnieuw van vertrouwen na de laattijdige kwalificatie voor de play-offs. Bij Genk was dat anders: met amper drie zeges in tien wedstrijden was de voorsprong op Union helemaal verdwenen. Die met Club was er wél nog - acht punten zelfs. Maar daar wou men bij blauw-zwart iets aan doen.

Club, dat met quasi dezelfde ploeg begon die Eupen verorberde, begon sterk en scoorde al snel na een knap doelpunt. Meijer kon Skov Olsen bereiken rond de box, en die legde panklaar voor Vanaken. De Brugse kapitein krulde de bal enig mooi in de hoek (0-1). Het uitvak ontplofte. Maar lang kon de uittredende landskampioen niet genieten van die voorsprong.

Fouten en discussies

In minuut 19 mocht Munoz moederziel alleen de gelijkmaker in doel koppen op aangeven van Arteaga. Lang en Meijer waren de verdediger vergeten volgen. Alles te herdoen in Genk, waar de nervositeit de kwaliteit van het spel niet ten goede kwam. Visser moest enkele brandjes blussen en maande beide banken aan tot kalmte. En of er veel op het spel stond. Veel fouten en discussies, weinig kansen. Dat was de eerste helft in een notendop. Net voor de rust stak Club wel nog eens de neus aan het raam. Skov Olsen zijn schot miste richting, net als de kopbal van Rits. Een billijk gelijkspel aan de rust was het resultaat.

Het zou uiteindelijk een scenario worden als de vorige Genk-Club, de debuutmatch van ene Scott Parker. Met de Limburgers die toen ook haasje over deden. Een corner van Trésor belandde op het hoofd van McKenzie: hij liet Mignolet kansloos. Plots bedroeg het gat niet vijf, maar elf punten. En als Club nog ambities koesterde in de play-offs, was zelfs een puntje eigenlijk niet voldoende. Het moet vol aan de bak, maar blauw-zwart gaf niet thuis. Een vrije trap van Rits - hoog over - was lang het enige Brugse wapenfeit. Het laatste kwart van de match moest dan nog beginnen.

(Geen) 3-1

Club schoot uiteindelijk toch nog wakker. Eerst kreeg Rits een dot van een kans na een rush van Meijer, daarna kopte Jutgla een haarscherpe voorzet van Mata op zijn verdediger. Maar het doelpunt viel... aan de overkant. Zo leek het toch. Alweer Trésor -bijna assist 23 (!) trouwens - vond de inlopende Paintsil aan de tweede paal en die knalde de bal onhoudbaar voorbij Mignolet. Tot de VAR zich ging moeien. Ref Visser kwam op zijn stappen terug en stak zijn arm in de lucht. Buitenspel. Maar Paintsil kneep Club een minuut of drie later toch dood. Spileers liet zich ringelen, de pijlsnelle Genk-spits legde de bal keurig naast Mignolet. Nu was de match écht wel gespeeld.

En zo zet Genk meteen druk op Antwerp en Union, die door de bekerfinale pas woensdag spelen. Voor Club zit het titeldebat er al meteen op. Statistici gaven blauw-zwart nog 0,6 procent kans om kampioen te worden, maar dat cijfertje na de komma kunnen we ondertussen weglaten. Een gat van 11 punten dichtrijden: dat zal écht niet meer gebeuren. En daardoor lijkt de derde plaats het hoogst haalbare.