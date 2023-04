Buren zijn doodmoe en boos na twee nachten lawaai van illegale rave: ‘Oh wee als ik hier vannacht weer iemand betrap’

Doodmoe en boos zijn ze, de inwoners van Kerkom bij Sint-Truiden. Het lieflijke dorpje in Haspengouw had zich opgemaakt om dit weekend veel bloesemtoeristen te ontvangen. Maar in de plaats kregen ze minstens tienduizend illegale ravers in hun achtertuin. ‘Normaal treden ze streng op, nu is het allemaal complete anarchie.’

