Luca Brecel neemt vliegende start in finale WK snooker

Luca Brecel (WS-10) heeft zondagnamiddag een uitstekende start genomen in de finale van het wereldkampioenschap snooker.

In de eerste sessie zette hij de Engelsman Mark Selby (WS-2) op een 6-2 achterstand. De best of 35 in het Crucible Theatre van Sheffield wordt zondagavond om 20 uur hervat en maandag volgen er nog eens twee sessies.

Met breaks van 77 en 90 stormde ‘The Belgian Bullet’ meteen naar een 3-0 voorsprong. Selby antwoordde met een 54 break, waarna Brecel met onder meer een 67 break tot 5-1 uitliep. Selby milderde met een 62, maar na een 72 break kon Brecel toch met een voorsprong van vier frames gaan rusten.

De toernooiwinnaar strijkt 500.000 pond (564.500 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (226.000 euro). Op de Order of Merit klimt Brecel minstens naar de vierde plaats op.

Als hij het toernooi wint, wordt hij de nummer twee van de wereld, op een habbekrats van Ronnie O’Sullivan.

