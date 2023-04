Na bekerwinst kan Antwerp vol voor dubbel gaan

De Antwerpse reus is helemaal tot leven gewekt. In een al bij al flauwe finale loodsten Vincent Janssen en Michel Ange Balikwisha Antwerp tegen KV Mechelen naar zijn vierde Beker van België: 0–2. Elke sinjoor droomt nu van de eerste landstitel sinds 1957.

Fluitend, hoofdschuddend, met de armen molenwiekend, zijn spelers aanjagend: als Steven Defour had gekund, dan had de coach van KV Mechelen vanmiddag zijn witte hemd en zwarte kostuumbroek meteen ingeruild voor een spelersplunje om zelf op het plein de bakens te verzetten. Maar wat hij ook probeerde, zijn spelers konden Antwerp te zelden in verlegenheid brengen. Zeker niet nadat ze – ongelukkig – op achterstand waren gekomen. Daardoor kon The great old zijn favorietenrol in de bekerfinale vrij eenvoudig waarmaken.

Om succes te boeken moet je goed verdedigen en dat deed het team van Defour 31 minuten lang uitstekend. Tot Dries Wouters Jurgen Ekkelenkamp onderuithaalde in het zestienmetergebied, een onhandige maar overduidelijke penaltyovertreding. Voormalige Oranje-international en clubtopschutter Vincent Janssen trapte Antwerp vanaf de stip op voorsprong met de eerste bal tussen de palen: 0–1 – tot twee keer toe droog in de hoek, want Lardot liet hem hernemen.

Foto: blg

Mission impossible

De finale was tot dan toe een tegenvallend theaterstuk geweest, ondanks het ideale lentedecor. Nederlanders willen dan wel altijd mooi voetballen, uiteindelijk gaat het bij Mark van Bommel om één ding: winnen. Onder de ex-speler van PSV, Barcelona en Bayern München is het stamnummer 1 uitgegroeid tot een goed georganiseerd, moeilijk te bekampen team dat amper tegendoelpunten slikt. Ook Malinwa, dat ondanks de recente 4 op 6 tegen AA Gent en Anderlecht een sputterend seizoen beleefde met wisselvallige prestaties, wilde vooral de nul houden. Het resultaat: weinig flitsend voetbal, veel (stevige) duels.

De rust inspireerde de 22 acteurs tot meer animo. KV Mechelen moest zijn egelstelling verlaten en Defour bracht aanvaller Alessio Da Cruz voor verdediger Dimitri Lavalée. Maar Geoffry Hairemans en co. stonden voor een bijna onmogelijke opdracht: slechts zes ploegen in de Jupiler Pro League maakten dit seizoen minder doelpunten, terwijl Antwerp liefst 19 clean sheets verzamelde en over het hele seizoen amper 26 doelpunten toestond.

KV Mechelen ging hoger spelen, nam meer initiatief en probeerde diepgang te creëren, maar daardoor kwam er meer ruimte voor Antwerp: Ekkelenkamp trapte via een Mechels been nipt naast, Muja ging op wandel op de linkerkant en werd afgeblokt, Janssen botste op Gaetan Coucke. Aan de overzijde was doelman Butez op een zeldzaam foutje te betrappen: hij loste de bal in de rechthoek, maar Storm vergat te profiteren. Toen Balikwisha – die de geblesseerde Janssen was komen vervangen – even later een zelf opgezette tegenaanval fraai afrondde (0–2), gingen de Mechelse kopjes naar beneden.

Foto: David Catry / Isosport

27 jaar geleden

Alderweireld en co., die onderweg Standard, Racing Genk en Union uitschakelden, maakten er in de aanloop naar het duel geen geheim van dat ze die beker wilden en zijn nu al zeker van Europees voetbal. Het is ook de reden waarom een duidelijk fiere voorzitter Paul Gheysens de voorbije jaren meer dan 110 miljoen euro investeerde in de spelerskern én de omkadering: om prijzen te pakken. De vierde Beker van België in de clubgeschiedenis, na winst in 2020, 1992 (tegen KV Mechelen) en 1955, is in dat opzicht slechts een amuse-gueule, want de oudste club van het land wil vooral meer: een eerste landstitel sinds 1957.

‘In onze positie zou het fout zijn om geen ambitie te tonen’, zei Antwerp-ceo Sven Jaecques in de aanloop naar de bekerfinale. ‘Alleen móét de titel – in tegenstelling tot de beker – niet, ook al willen we het heel graag.’ 27 jaar is het al geleden dat een Belgische club nog eens de dubbel pakte: in het seizoen 1995-1996 werd Club Brugge landskampioen én bekerwinnaar. De overwinning op de Heizel vanmiddag kan het stamnummer 1 een boost geven in de Champions’ Play-offs, waarin het op amper anderhalf punt volgt van Union en Genk, al is de tegenstand daar van een ander niveau dan vanmiddag.

‘We create the future today’ is het motto van Ghelamco, het vastgoedbedrijf van Paul Gheysens. De West-Vlaamse zakenman heeft de slapende reus de voorbije jaren helemaal tot leven gewekt en is klaar voor meer. De bekerzege van de oudste club van het land is ook goed nieuws voor de winnaar straks van de Europe Play-offs. Die ziet het barrageduel tegen de nummer 4 sneuvelen en is verzekerd van deelname volgend seizoen aan de voorrondes van de Conference League.

KV MECHELEN-ANTWERP: 0–2

DOELPUNTEN: 35’ Janssen 0–1 (strafschop), 81’ Balikwisha 0–2