Kroning Charles III: ‘eerbetoon van het volk’ zorgt voor gemor

Het Britse volk zal zaterdag tijdens een erg inclusieve kroningsplechtigheid worden gevraagd om trouw te zweren aan Koning Charles III. Die eed strijkt sommige politici tegen de haren.

De Aartsbisschop van Canterbury heeft zaterdag details bekendgemaakt van de kroningsplechtigheid van Koning Charles III in Westminster Abbey. Het wordt een inclusieve plechtigheid, zo blijkt. Er zullen gebeden en gezangen zijn in het Engels, Welsh, Schots Gaelic en Iers Gaelic en er zal een rol zijn voor religieuze leiders van meerdere geloofsovertuigingen: boeddhistische, Hindoestaanse, joodse, islamitische en sikhs. Voor het eerst zullen ook vrouwelijke bisschoppen betrokken zijn. Premier Rishi Sunak, een hindoe, zal voorlezen uit de bijbel.

Enkele nieuwe onderdelen in de ceremonie moeten volgens aartsbisschop Justin Welby de diversiteit van onze hedendaagse maatschappij weerspiegelen. Een van die nieuwe onderdelen is een ‘eerbetoon door het volk’. Dit zal het traditionele eerbetoon door de peers (adel) vervangen. Daarbij zullen de aanwezigen in Westminster Abbey en de kijkers thuis worden uitgenodigd om, in een ‘koor van een miljoen stemmen’, trouw te zweren aan hun nieuwe koning.

‘Niet gediend worden, maar dienen’

Dit is niet naar de zin van enkele politici. Het groene Hogerhuislid Jenny Jones, geciteerd door The Guardian, vind het een ‘raar verzoek’, aangezien ‘zo velen van ons denken dat de monarchie een verouderd instituut is dat aan drastische hervorming toe is’. ‘Velen zullen dit onwelkom vinden of het negeren’, zei Clive Lewis, parlementslid voor Labour. Maar andere politici juichten het idee zondag toe.

Bij het begin van de ceremonie zal Charles worden begroet door een van de jonge koorzangers. Hij zal antwoorden met ‘In Zijn naam en naar Zijn voorbeeld kom ik niet om gediend te worden, maar om te dienen’. Tijdens de plechtigheid zal de koning door de aartsbisschop worden geolied.

