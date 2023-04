Vijf agenten gewond na aanval bij commissariaat Brussel Zuid

In de Brusselse gemeente Anderlecht heeft een man zaterdagavond een patrouille aangevallen van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst). Vijf agenten zijn twee weken arbeidsongeschikt. Dat de agressie vlak voor het politiecommissariaat plaatsvond, komt hard aan.

Het incident gebeurde zaterdagavond rond 21.45 uur toen een patrouille met twee agenten met de combi kwam aangereden aan het commissariaat in Anderlecht, weet onze zusterkrant het Nieuwsblad. Daarbij zagen de twee dat een man de wacht leek te houden aan de ingang van het politiekantoor. Toen een van de agenten uitstapte en de man vroeg of hij hem kon helpen, diende die de agent meteen een zware trap toe.

De aanvaller zou de politieman op de grond hebben gewerkt en hebben geprobeerd zijn dienstwapen af te pakken, maar zijn collega riep meteen versterking in. Verschillende politiemedewerkers kwamen uit het commissariaat gelopen en konden de man uiteindelijk overmeesteren. Vijf van hen zijn door het incident twee weken arbeidsongeschikt.

Veilige haven

Korpschef Jürgen De Landsheer tilt zwaar aan de feiten: ‘Het gaat om een geval van blinde agressie tegen een patrouille. Verder dan het wat en waarom rijst de vraag hoe we hiermee moeten omgaan en hoe we onze agenten hiertegen kunnen beschermen.’

‘We betreuren dit enorm’, zegt De Landsheer in het Nieuwsblad. ‘Agressie tegen politiemensen is ontoelaatbaar. Dat ze voor het commissariaat werden aangevallen is bijzonder confronterend. Wie op patrouille vertrekt, is altijd op zijn hoede. Er kan van alles gebeuren. Maar deze agenten kwamen terug aan het commissariaat, de veilige haven.’

Het is niet bekend wat de aanvaller bezielde. Hij is opgepakt en het Brusselse parket zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

De korpschef verwijst ook naar het incident in Schaarbeek op 10 november vorig jaar, toen politie-inspecteur Thomas Monjoie (29) werd neergestoken in zijn combi.