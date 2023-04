Sergio Pérez houdt ploegmaat Max Verstappen af en maakt WK-strijd weer bijzonder spannend

Sergio Pérez heeft de vierde grote prijs van het seizoen in de wacht gesleept. Op het stratencircuit van Bakoe hield de Mexicaan zijn jagende ploegmakker Max Verstappen sterk af, waardoor Pérez in het WK-klassement opnieuw dichter bij de Nederlander sluipt.

Charles Leclerc wist zijn eerste plaats in de eerste ronden goed te verdedigen, maar de druk van Red Bull was niet te houden voor Ferrari. Na nog geen vijf laps nam Max Verstappen over, mede dankzij een erg nuttige DRS. Zijn ploegmaat Sergio Pérez ging even later ook voorbij Leclerc. De Mexicaan maakte vervolgens jacht op zijn Nederlandse ploegmaat.

Na een pitstop van Verstappen nam Pérez de leiding over op het snelle stratencircuit. En door een interventie van de safetycar, na een knullig manoeuvre van Nyck De Vries, had de Mexicaan een aanzienlijk voordeel te pakken op zijn ploegmaat. Ook Leclerc was opnieuw over de Red Bull gegaan.

Toen de safetycar het circuit verliet, volgde er in lap veertien een herstart. Pérez behield zijn koppositie, achter hem ging Verstappen zelfs zonder DRS op het lange rechte stuk voorbij Leclerc. Een knap inhaalmanoeuvre van de Nederlander, die zijn ploegmaat niet uit het oog wilde verliezen. De tweevoudige wereldkampioen bleef in diens spoor, maar Pérez bouwde zijn voorsprong gestaag uit in de volgende rondjes. Aan die situatie veranderde er niets meer.

