Michelle Obama zingt backing vocals voor Bruce Springsteen

Michelle Obama verscheen tijdens een concert van Bruce Springsteen in Barcelona op het podium. Ze danste, speelde tamboerijn en zong de backing vocals tijdens de klassieker ‘Glory days’.

De Obama’s zijn al jaren bevriend met The Boss, die de presidentiële campagne van Barack Obama steunde in 2008. Op sociale media dook een foto op van Barack Obama, Springsteen en Steven Spielberg die poseren met het personeel van het restaurant Amar in Barcelona. Het drietal dineerde daar donderdagavond. De voormalige president en first lady en de beroemde regisseur waren in Barcelona om het Springsteen-concert bij te wonen.

Ook Spielberg is al jaren dik met de Obama’s. Spielberg, Barack en Michelle Obama hebben volgens het persagentschap Reuters samen een aantal toeristische attracties van de stad bezocht, waaronder de Sagrada Família en het Picasso-museum.

Springsteen, Spielberg en Obama samen op restaurant. Foto: Pol Perello Franch via Reuters

Lees ook