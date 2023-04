Kunstenaar vereeuwigt walrus Freya in standbeeld

In de Noorse hoofdstad Oslo werd een standbeeld onthuld van walrus Freya. Het dier groeide vorige zomer uit tot een toeristische attractie en werd uiteindelijk afgemaakt door de autoriteiten.

Het straatbeeld van Oslo is een standbeeld rijker, een met een niet mis te verstane boodschap. ‘Dit werk herinnert ons aan hoe wij mensen omgaan met de wilde natuur, maar ook aan hoe we omgaan met elkaar’, duidt beeldhouwer Astri Tonoian. ‘Het herinnert ons aan hoe we zijn omgegaan met Freya.’ De Noorse artiest wil de maatschappij hoeden voor beslissingen genomen op grond van angst, zoals de keuze om de walrus af te maken. Ze hoopt met haar bronzen Freya ‘bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van de maatschappij’.

‘Ik startte een crowdfunding voor de realisatie van dit werk omdat ik razend was om hoe de overheid heeft gehandeld’, zegt Erik Holm aan AFP. Zijn actie leverde ongeveer 22.500 euro op.

Het 600 kilogram wegende zoogdier werd een klikhit toen ze vorige zomer zonnebadend verschillende vaartuigen aan het zinken bracht. Ze deed verschillende Europese kusten aan en strandde uiteindelijk in Noorwegen. Aanvankelijk werd aan de vele nieuwsgierigen gevraagd om afstand te houden, voor de veiligheid van het dier en die van henzelf. Maar toen die waarschuwingen werden genegeerd en mensen te dicht kwamen bij Freya, werd ze alsnog afgemaakt.

