Marie-Colline Leroy volgt Schlitz op als staatssecretaris

Marie-Colline Leroy zal Sarah Schlitz vervangen als staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, zo is Ecolo zondag overeengekomen en wordt bevestigd door het Paleis.

Leroy komt uit Henegouwen en is Kamerlid voor Ecolo sinds 2019. Ze is voorzitter van de Commissie Sociale Zaken. Voorgangster Sarah Schlitz nam eerder deze week ontslag nadat heisa was ontstaan over het gebruik van persoonlijke logo’s bij projecten die werden gesubsidieerd met overheidsmiddelen.

De 38-jarige Leroy is geboren in het Henegouwse Baudour. Ze deed haar intrede in de Kamer in 2019 en werd al meteen voorzitter van de Commissie Sociale Zaken. Ze hield zich in haar parlementaire werk ook al bezig met gelijke kansen.

‘Vechten voor sociale rechtvaardigheid vereist gendergelijkheid, gelijke kansen en een betere strijd tegen discriminatie’, zei Leroy zondag bij haar benoeming. ‘Ik heb gewerkt rond werkgelegenheid, pensioenen, het statuut van artiesten en van zelfstandigen. Feministe zijn, dat is vechten voor gelijke rechten op die domeinen’.

Marie-Colline Leroy militeert sinds 2009 voor Ecolo, eerst in Brussel waar ze studeerde, daarna in Frasnes-lez-Anvaing. Van 2015 tot 2017 was ze co-voorzitter van Ecolo Picardie. Leroy wil het werk van haar voorgangster Sarah Schlitz verderzetten in het laatste jaar van de legislatuur.

Lees ook