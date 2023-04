Uitvinder van Twitter haalt uit naar Elon Musk: ‘Het is allemaal de verkeerde kant op gegaan’

Jack Dorsey, de bedenker en voormalige baas van Twitter, haalt uit naar de huidige eigenaar, Elon Musk. En hij doet dat op Bluesky, de nieuwe Twitter-kloon die hij zelf financierde.

Is Musk de juiste baas voor Twitter? ‘Nee’, antwoordde Jack Dorsey vrijdag op die vraag. ‘Het is allemaal de verkeerde kant op gegaan.’ Opvallend: deze conversatie vond niet plaats op Twitter, het netwerk dat Dorsey in 2006 bedacht. Want daarop is hij al maanden niet meer gesignaleerd. Dorsey schreef deze commentaar op Bluesky, een nieuwe app die als twee druppels water op Twitter lijkt en met steun van Dorsey wordt ontwikkeld.

Voor Dorsey is dit een hele bocht. Hij is in het verleden altijd gul geweest met lof voor Elon Musk. Een jaar geleden, toen Musk net begonnen was aan zijn overnamepoging, schreef Dorsey dat Musk voor Twitter de enige oplossing was waarin hij vertrouwen had. ‘Ik vertrouw op zijn missie om het licht van het bewustzijn uit te breiden’, schreef hij toen ook. (Dorsey uit zich nogal vaak in zweverige bewoordingen.)

Alternatief

Maar intussen is hij duidelijk teleurgesteld door de gebeurtenissen. Hij betreurt onder meer dat toen Musk terugkwam op zijn beslissing om Twitter te kopen het bedrijf hem toen gedwongen heeft om de deal toch te laten doorgaan. ‘Maar het is nu eenmaal gebeurd en al wat we nu kunnen doen, is iets bouwen zodat het niet nog een keer gebeurt’, zegt Dorsey. ‘Dus ik ben blij dat Jay en zijn team en de ontwikkelaars van Nostr dat aan het bouwen zijn.’ Dat is een verwijzing naar Jay Graber, de ceo van Bluesky. (Maar ook een naar Nostr, nog een ander Twitter-alternatief dat Dorsey ook steunt - het is ingewikkeld.)

De 46-jarige Dorsey stapte eind 2021 op als ceo van Twitter, waarschijnlijk onder druk van aandeelhouders die aandrongen op maatregelen om meer inkomsten te genereren. Hij staat nog wel aan het hoofd van het technologiebedrijf Block.

In 2019, toen hij zelf nog ceo was van Twitter, kondigde Dorsey plots aan dat een groepje ingenieurs zou werken aan een nieuwe, open technologische standaard voor sociale media. Bluesky zou worden gefinancierd door Twitter, maar zou wel een onafhankelijke organisatie zijn. Dorsey stelde in het vooruitzicht dat Twitter de nieuwe open standaard zou volgen. Hij wilde andere, concurrerende apps toegang geven tot de berichten op Twitter.

Ondertussen heeft Bluesky inderdaad werk gemaakt van zo een open technologie, het AT-protocol, die toelaat om een gedecentraliseerd berichtennetwerk op te zetten. Maar onder zijn nieuwe baas Musk maakt Twitter geen aanstalten om die standaard te gaan volgen en concurrerende apps toegang te geven tot alle tweets.

Bluesky heeft echter zelf ook een app ontwikkeld die bedoeld is als toonbeeld van de mogelijkheden van het AT-protocol. Die app is beschikbaar op iOS- en Android- smartphones, maar het netwerk is voorlopig alleen toegankelijk op uitnodiging. De jongste dagen verschenen er wel een aantal lovende recensies van journalisten die al toegang kregen.

Enkele bekende namen zijn intussen ook actief op de Bluesky app, onder wie politica Alexandra Ocasio Cortez, celebrity Chrissy Teigen en een aantal journalisten van onder meer The New York Times (de krant waar Musk de jongste tijd graag naar uithaalt). En Dorsey dus.

De Bluesky-technologie vertoont gelijkenissen met ActivityPub, een bestaande standaard voor sociale netwerken. ActivityPub is de standaard achter Mastodon, een app die sinds vorige herfst het thuis is geworden voor heel wat gebruikers die zich sinds de overname door Musk niet meer thuis voelen op Twitter.

Betaalde artikels

Intussen hintte Musk zaterdag dat uitgevers weldra nieuwsartikels tegen betaling per stuk zullen kunnen aanbieden op Twitter, ‘met één click’. ‘Dit zou een win-win moeten zijn voor mediaorganisaties en het publiek’, tweette Musk. Het idee om artikels per stuk aan te bieden is in het verleden al herhaaldelijk gelanceerd, maar nooit met groot succes. Een van de recentste pogingen is de pas gelanceerde app Post.news - een van de vele apps die zich positioneert als alternatief voor Twitter.

