De bromfietser die vorige week de slagbomen aan een overweg in Rumbeke negeerde, is gevat. Het gaat om een 20-jarige man uit Ledegem. Hij zal in de politierechtbank moeten verschijnen.

De bromfietser werd vorige week op een haar na aangereden door een trein aan een overweg in Rumbeke. De scooter negeerde de slagbomen en reed op het laatste moment nog de overweg over. De bestuurder van de trein moest een noodstop uitvoeren, waardoor het treinverkeer meer dan een uur lang onderbroken werd. Infrabel deelde de beelden als waarschuwing.

Tijdens het onderzoek bleek dat de bromfiets hoogstwaarschijnlijk toebehoorde aan een lokale bezorger van maaltijden. Het merk en het type van de bromfiets waren snel duidelijk, maar op alle beschikbare beelden was de kentekenplaat niet zichtbaar, wat de zoektocht bemoeilijkte.

Voertuig niet ingeschreven of verzekerd

Na een tip van een alerte burger en na analyse van de eigen camerabeelden kon de eigenaar van de bromfiets worden geïdentificeerd. De eigenaar van de bromfiets, een 20-jarige man uit Ledegem, kreeg vrijdag een bezoek van de politie en gaf na confrontatie met de bewijzen toe.

De man had naar eigen zeggen oortjes in en had niet gezien dat de verkeerslichten op rood stonden. Hij zou de bel van de overweg niet hebben gehoord. De bromfiets bleek niet ingeschreven en niet verzekerd. De man zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. De bromfiets stond bij een familielid en vertoonde schade op de plaats waar de trein hem had aangereden.

Lees ook