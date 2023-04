Biden roept op om journalisten vrij te laten tijdens Correspondents’ Dinner

Volgens de traditie houdt de Amerikaanse president tijdens het jaarlijkse Correspondents’ Dinner een luchtig, zelfrelativerend betoog. Maar Joe Biden greep de gelegenheid aan om te pleiten voor het belang van een vrije pers. ‘Journalistiek is geen misdaad’, zei hij.

Het jaarlijkse Correspondents’ Dinner is een honderd jaar oude traditie die door Joe Biden in ere is hersteld. De kopstukken van het Witte Huis en de journalisten die dagelijks over hen berichten, staan vaak met getrokken messen tegenover elkaar, maar die ene avond per jaar zitten ze samen aan tafel.

Bidens voorganger, Donald Trump, stuurde tijdens zijn jaren in het Witte Huis zijn kat naar het etentje. En vervolgens deed corona enkele edities in het water vallen. Maar Biden woonde het gebeuren vorig jaar wel bij en deed dat zaterdagavond opnieuw. Hij was dit keer onder meer vergezeld van First Lady Jill Biden en vicepresident Kamala Harris.

Een belangrijk deel van de traditie is dat de president aan de verzamelde journalisten een korte speech geeft waarin hij geacht wordt scherp en grappig te zijn, maar vooral zichzelf niet te sparen. Biden schrok er niet voor terug om de draak te steken met zijn eigen hoge leeftijd. Maar de Amerikaanse president begon op een opvallend ernstige noot. ‘De pers is een pilaar, misschien wel dé pilaar van een vrije samenleving, niet de vijand’, zei hij.

Vervolgens richtte hij zich tot de familie van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die in Moskou werkte als correspondent voor The Wall Street Journal, waar hij eind maart werd gearresteerd op beschuldiging van spionage. ‘Iedereen in deze zaal staat aan jullie kant’, zei hij. ‘We werken elke dag om zijn vrijlating te verkrijgen.’ Biden verwees ook naar het lot van journalist Austin Tice, die elf jaar geleden werd ontvoerd in Syrië.

Musk

Tijdens de lange passage over het belang van de pers grapte de 80-jarige Biden dat hij een groot voorstander is van het eerste amendement van de grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting garandeert, ‘en niet alleen omdat mijn goede vriend Jimmy Madison het schreef’. Madison was de vierde president van de VS. Biden verwees ook naar Elon Musk, die eerder deze maand kritisch uithaalde naar de radiozender NPR, die volgens Musk zijn (beperkte) subsidiëring moeten verliezen. ‘De beste manier om te zorgen dat NPR verdwijnt, is dat Musk de zender koopt’, zei Biden.

Biden of zijn speechwriters hadden ook een uithaal voorbereid naar zijn voorganger, die mogelijk opnieuw zijn tegenstander wordt bij de volgende presidentsverkiezingen in 2024. Biden grapte dat hem 10 dollar was aangeboden om zijn speech onder de tien minuten te houden. ‘Dat is iets nieuws, een president die zwijggeld aangeboden krijgt.’ Trump staat terecht omdat hij zwijggeld zou hebben betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels. Biden lanceerde enkele dagen geleden zijn herverkiezingscampagne.

