Zes mensen met steekwonden na vechtpartij in Maastricht

Bij een gevecht in Maastricht liepen zes personen steekwonden op. Drie mensen zijn opgepakt.

In de ENCI-groeve bij Maastricht, net over de Belgische grens, kreeg zaterdagavond een groep van 20 tot 25 personen onderling ruzie. Zes personen liepen daarbij steekwonden op. Wat die groep daar deed en wat er aan de vechtpartij vooraf ging, is nog niet bekend. De politie zoekt mensen die mogelijk beelden hebben gemaakt.

De zes slachtoffers die gewond raakten, hebben na behandeling het ziekenhuis verlaten. Ook de twee slachtoffers die in eerste instantie zwaargewond leken, hebben het ziekenhuis verlaten, meldt de politie via Twitter.

Drie mensen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot doodslag en werden inmiddels verhoord. Het onderzoek loopt verder nog.

De ENCI-groeve was vroeger een kalksteengroeve van ongeveer 150 hectare, waar mergel voor de cementindustrie werd gewonnen. Sinds 2018 is de groeve gesloten. Het gebied is geliefd bij wandelaars.