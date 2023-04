Illegale raveparty op militair domein in Brustem nog aan de gang

Op het militaire domein in Brustem is de illegale raveparty met naar schatting 5.000 à 6.000 feestvierders nog altijd aan de gang. Het illegale feest is vrijdagavond rond 23 uur gestart en veroorzaakte al heel wat overlast voor de buurtbewoners. Lokale en federale politiediensten hebben al pv’s opgesteld voor onder meer inbreuken op de drugswet.

De lokale politie kreeg versterking van de federale politie en van Defensie. Het feest wordt niet stilgelegd, want de prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving en het bijstaan van de buurtbewoners. Zaterdag in de vooravond kwam de crisiscel met vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, Defensie, parket, noodplanning en crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van het lokaal bestuur Sint-Truiden opnieuw samen om te kijken welke bijkomende maatregelen er genomen kunnen worden rond de illegale raveparty.

Heel veel mensen vragen zich af waarom de ordediensten de site niet ontruimen. ‘Uiteraard is dat de eerste vraag die we zelf ook gesteld hebben aan de experten. Zij hebben hierin een duidelijk standpunt ingenomen. Op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen’, legt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) uit.

Ze verwijst naar precedenten waarbij de politie optrad. ‘Hier sloeg de sfeer bij de aanwezigen zeer snel om met gevaar voor de ordediensten, omwonenden en met vandalisme tot gevolg.’

‘We begrijpen dat buurtbewoners zich onveilig voelen en gefrustreerd zijn omdat er niet ontruimd wordt. Ook als lokaal bestuur drongen we aan op bijkomende maatregelen. De omvang van dit illegaal event is zodanig groot dat ondersteuning van bovenaf noodzakelijk bleek. Zaterdag kregen we bevestiging dat er extra mankracht zowel van de federale politie als defensie wordt ingezet’, aldus de burgemeester.

Sinds zaterdagmiddag waren in heel de provincie en op alle invalswegen politieacties op alcohol en drugs in het verkeer om de mensen die plannen hadden naar Sint-Truiden te komen voor de illegale raveparty te controleren. Er werden al verschillende processen-verbaal opgesteld onder andere voor druginbreuken. De solidariteit van de politiezones die hieraan meewerken is bijzonder groot. ‘De klok rond zijn ploegen op en rond het terrein aanwezig. Organisatoren, medeorganisatoren en aanwezigen worden geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken worden in kaart gebracht want dit is een illegale bijeenkomst’, zegt Kempeneers.

De politie doet er ook alles aan om de organisatie in kaart te brengen, maar dat zal geen sinecure zijn. Naar verluidt willen de ravers tot maandagavond doorgaan.

Politie krijgt 5.000 feestvierders moeilijk weg van illegale fuif op vliegveld in Brustem

Lees ook