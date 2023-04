Mark Selby, de tegenstander van Luca Brecel in de finale van het WK snooker, kroop uit een diep dal

Wanneer Luca Brecel zondagmiddag aan de eerste van zijn vier sessies in de WK-finale (best of 35) begint, treft hij geen onbekende Chinees zoals Si Jiahui, maar een van de absolute grootheden van het groene laken. Mark Selby is niet alleen een viervoudig wereldkampioen maar ook helemaal op de weg terug nadat hij maandenlang met een depressie kampte.