April wordt droog en zacht afgesloten

Het is zondagochtend eerst zonnig met hoge wolkenvelden. Later op de dag komen er meer stapelwolken, maar het blijft droog met zachte temperaturen tot 14 à 18 graden. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het kwik zakt ‘s nachts tot 6 graden in de Hoge Ardennen en 9 of 10 graden elders.

Ook maandag eerst nog bewolkt maar droog. In de namiddag kunnen er enkele buien vallen. De maxima gaan van 13 à 14 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 17 of 18 graden in het centrum van het land.

Vanaf dinsdag wordt het gevoelig frisser, met maximumtemperaturen van 6 tot 10 graden in de Ardennen, 9 of 10 graden aan zee en 10 tot 13 graden elders. Het is dan eerst grijs met kans op motregen en lokale opklaringen in de namiddag.

Woensdag wisselend bewolkt en droog bij maxima van 9 tot 14 graden. Donderdag meer zon en zachter: het kwik gaat tot 15 à 20 graden. In de loop van de avond en nacht op vrijdag krijgen we wellicht regen en buien. Vrijdag kan het lokaal onweren.

