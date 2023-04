Vrouwen van Anderlecht grijpen zesde landstitel op een rij

De vrouwen van Anderlecht hebben gedaan waar de mannenploeg van paars-wit niet in slaagde: de landstitel pakken. Al voor het zesde seizoen op een rij kroont RSCA Women zich tot landskampioen. In het hol van titeluitdager OHL won Anderlecht met 1-2.

Net voor de aftrap kreeg OHL-doelvrouw Nicky Evrard haar Gouden Schoen overhandigd, maar voorts was er weinig reden tot feesten bij OHL. In een wedstrijd die ze niet mochten verliezen, kwam de thuisploeg al na één minuut op achterstand in het King Power at den Dreef-stadion.

Sarah Wijnants zette zich goed door op links, kwam naar binnen en knalde het leer in de korte hoek voorbij Evrard. Anderlecht op rozen. OHL moest nu komen, maar dat gebeurde niet. In de eerste helft was de thuisploeg eigenlijk op geen enkel moment bij machte om Anderlecht echt onder druk te zetten. De fut leek er wat uit bij OHL. Paars-wit voetbalde beter en was steviger in de duels.

In de tweede helft kwam OHL wel meer opzetten en voetbalde het een handvol kansen bij elkaar. Alleen: afwerken lukte niet. Jill Janssens en Marie Detruyter zetten iets voor het uur een goede combinatie op, waarna die laatste een grote schietkans kreeg. Maar Detruyer mikte te wild over. Aan de overkant werkte Anderlecht z’n kansen wel af. Opnieuw was het Wijnants die zich goed doorzette op links. Dit keer koos ze niet voor eigen succes, maar legde ze het leer af in de richting van Lore Jacobs. De jonge aanvaller twijfelde niet en knalde de 0-2 tegen de netten.

OHL probeerde daarna nog wel het tij te keren en de bal vloog dan toch eens binnen voor OHL. Na een goede voorzet van Detruyer raakte Ella Van Kerkhoven de bal nog lichtjes waarna het 1-2 stond. Maar de titel van Anderlecht kwam niet meer in gevaar. Dankzij de 1-2-zege telt paars-witop twee speeldagen van het einde zeven punten voorsprong op eerste achtervolger OHL. Al de zesde keer op een rij is Anderlecht zo aan het feest in de Womens Scooore Super League en al voor de derde keer op rij bijt OHL z’n tanden stuk op paars-wit en moet het vrede nemen met de tweede plaats. Het is al de tiende landstitel in de geschiedenis van Anderlecht.

Lees ook