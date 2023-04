Luca Brecel staat na een 17-15-zege in zijn eerste WK-finale tegen Mark Selby of Mark Allen. Die wordt zondag en maandag (telkens om 14 en 20 uur) in vier sessies afgewerkt. ‘Dit kan het mooiste moment in mijn leven worden, zei ik al bij 14-14 in de kleedkamer tegen mijn vriendin.’