Onwaarschijnlijke comeback en finaleplaats voor Luca Brecel

Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de finale van het WK snooker. Brecel maakte een onwaarschijnlijke comeback en werkte zijn achterstand op de Chinees Jiahui Si niet alleen weg, maar ging er meteen ook overheen. Brecel won de halve finale met 17-15.

Luca Brecel begon aan de laatste sessie van negen frames van zijn halve finale op het WK tegen de Chinees Jiahui Si met een 14-10-achterstand. Voor een plek in de finale waren 17 winstframes nodig. Concreet: Si had voldoende aan drie keer winnen, Brecel moest dat zeven keer doen.

Brecel kreeg intussen al de bijnaam ‘de koning van de comeback’. Tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan leerde hij een 10-6-achterstand om in 13-10-winst. Ook tegen Si vocht Brecel terug: hij won vijf frames op rij en keerde terug naar 14-10. Weer hoop dus.

De Belg opende de slotsessie zoals hij de vorige had afgesloten: met winst. Brecel sloop dus weer dichter bij Si, die alle vertrouwen leek te missen dat hij voordien had geëtaleerd.

Frame 26 werd een tactisch steekspel, maar alweer vond Brecel de opening voor zijn zevende winstframe op rij.

‘Er is iets geknakt’

Brecel vond zijn glimlach weer en bleef winnen. In het laatste frame voor de pauze stokte het evenwel. Si vond nog steeds niet zijn niveau van de eerdere dagen, maar ook Brecel ging fouten maken. Sommige pogingen waren te enthousiast, te wild. Uiteindelijk, na een tijdlang spelen met nog slechts drie ballen op tafel, slaagde Luca Brecel erin om langszij te komen: 14-14, geen mens die dat had gedacht.

‘Si heeft heel het toernooi lang geweldig staan scoren, maar er is iets geknakt. Ik weet niet hoe het komt. Dat kunnen de omstandigheden in The Crucible (de zaal waar het WK wordt gespeeld, red.) nu eenmaal met je doen’, zei Ronnie O’Sullivan op Eurosport. Misschien bezweek de Chinees onder de spanning, misschien door vermoeidheid. Niet vergeten: Si kwam al uit de kwalificaties en stond niet automatisch op de hoofdtabel, zoals wel het geval was voor Brecel.

Na de negen frames die Brecel op rij won, kwam de druk wel weer bij hem te liggen. Hij was niet meer de underdog, maar wel de favoriet die hij voor aanvang van de halve finale al was.

Wat volgde was voor Brecel, net als tegen O’Sullivan, een ‘best of five’. Wie drie frames won van de vijf die maximaal nog moesten worden gespeeld, werd WK-finalist. Brecel ging onverstoorbaar door en kwam bij 15-14 voor het eerst in de partij aan de leiding. Si kon een meewarig glimlachje bij zichzelf niet onderdrukken nadat hij andermaal een kans had laten liggen, maar met een nederlaag in zicht, lukte het plots weer. Si kreeg zelfs nog de kans op de gelijkmaker en een allesbeslissend frame, maar miste een haalbare rode bal.

Brecel, die pas tijdens deze editie voor het eerst een WK-wedstrijd kon winnen, stormde recht naar de finale. Tegenstander daar wordt de winnaar van het duel tussen Mark Selby en Mark Allen.

