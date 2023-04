Het Nederlandse Eurovisie Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper heeft hun inzending aangepast. In de nieuwe versie is gekozen voor anderhalve toon hoger. Nicolai en Cooper zongen het lied Burning Daylight op de nieuwe manier in het programma Khalid & Sophie.

Het duo vertelde in het programma ook over hun twee eerdere liveoptredens waar veel kritiek op was. Omroep AVROTROS, die het Eurovisie Songfestival in Nederland organiseert, noemde kritiek op de optredens ...