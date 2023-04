Gewonden bij schiet- en vechtpartijen in Brussel, Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node

In Brussel zijn afgelopen nacht meerdere personen gewond geraakt bij drie verschillende incidenten. In Sint-Jans-Molenbeek raakte een persoon gewond bij een schietpartij, en in een bar in Sint-Joost-ten-node en het metrostation De Brouckère vielen gewonden bij vechtpartijen. Dat meldt Sudpresse. Het nieuws wordt bevestigd door de politiediensten.

Het eerste incident vond rond 1 uur plaats in een café in de Verbiststraat in Sint-Joost-ten-Node. Daar moest de politie tussenkomen voor een vechtpartij tussen twee personen. Een van die twee personen was daarbij gewond geraakt en moest voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De juiste aanleiding en omstandigheden voor de vechtpartij zijn nog onduidelijk en maken het voorwerp uit van een onderzoek dat in handen is van het Brusselse parket.

Enkele uren later, rond 3.45 uur, kwam het in het metrostation De Brouckère tot een vechtpartij tussen twee daklozen. Drie daklozen hadden de toegang tot het afgesloten station geforceerd en eenmaal binnen raakten twee van hen slaags. Eén van de twee raakte daarbij gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader zou geïdentificeerd zijn maar werd voorlopig nog niet opgepakt.

Tenslotte vond rond 7 uur nog een schietpartij plaats in de Karperstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Ook daar raakte een persoon gewond, maar de juiste toestand van het slachtoffer is onduidelijk. Ook naar deze feiten, en naar de feiten in het metrostation De Brouckère loopt een onderzoek.

