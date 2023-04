Zes Delhaize-vakbondsleden even opgepakt in Gent

Supermarktketen Delhaize heeft zaterdag opnieuw deurwaarders gestuurd naar een tiental vestigingen, die zaterdag dreigden dicht te blijven. In Gent zijn zes vakbondsleden opgepakt bij een actie aan het warenhuis van Delhaize aan de Watersportbaan.

De supermarktketen heeft zaterdag opnieuw deurwaarders gestuurd naar een tiental vestigingen, die zaterdag dreigden dicht te blijven. ‘We hebben op grote schaal deurwaarders ingezet omdat een tiental winkels dreigde de deuren gesloten te houden. Op sommige plaatsen werd ook de lokale politie ingezet’, aldus woordvoerder Roel Dekelver. Daardoor gingen zaterdagochtend de meeste winkels van Delhaize gewoon open, sommige wel met wat vertraging.

Bij de vestiging aan de Watersportbaan in Gent werden wel zes vakbondsleden even opgepakt. De bonden bemoeilijkten in de vroege uurtjes met winkelkarren de toegang tot de supermarkt, waarop een gerechtsdeurwaarder de politie heeft ingeschakeld. Die zijn met een uitgebreide politiemacht ter plaatse gekomen om de toegang voor de klanten te vrijwaren.

Bij dat optreden werden de vakbondsleden meegenomen naar het commissariaat omdat ze hun identiteitskaart niet wilden tonen aan de politie. Ze zijn enkele uren later vrijgelaten, waarop ze zich opnieuw hebben aangesloten bij de actie. Momenteel zou het er rustig aan toegaan.

Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen winkels begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij. Op dinsdag 2 mei om 13 uur zitten directie en vakbonden opnieuw bijeen over de plannen, zonder sociaal bemiddelaar dit keer.

