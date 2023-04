66 schoolkinderen uit het Amerikaanse Michigan hebben woensdag de schrik van hun leven beleefd. De kinderen zaten samen op de schoolbus terug naar huis toen de chauffeur plots het bewustzijn verloor. Bij wonder kon een 13-jarige jongen de kalmte bewaren en het voertuig veilig tot stilstand brengen.

De dertienjarige Dillon Reeves merkt op dat er iets mis is en schiet naar voren vanop zijn stoel op de vijfde rij van de bus. Zonder aarzelen neemt hij het stuur over van de bewusteloze chauffeur en duwt met zijn voet op de rem. Op de achtergrond valt te horen hoe de andere kinderen in paniek zijn. In geen tijd slaagt de jongen erin de bus veilig aan de kant te zetten.

Reeves wordt sinds de verspreiding van de beelden als een held onthaald in zijn dorp. ‘We zijn erg trots op jouw heldhaftige daden’, schreef raadslid Jonathan Lafferty op Facebook. Ook zijn fiere stiefmoeder sprak haar trots uit op Facebook: ‘Hij is thuis en iedereen is ongedeerd dankzij Dillon. Voor hem is het evenwel een dag zoals een andere. Hij heeft geen idee hoeveel mensen er trots op hem zijn vandaag.’

