Illegale fuif met duizenden aanwezigen ontdekt op vliegveld van Brustem: politie jaagt hele nacht op feestvierders

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een enorme illegale fuif plaatsgevonden op het vliegveld van Brustem, bij Sint-Truiden. Volgens de eerste info zouden er duizenden aanwezigen zijn geweest. De politie en het leger zijn zaterdagochtend nog steeds op zoek naar feestvierders.

Hoe groot de omvang van de illegale fuif precies was, is nog niet bekend. Hoe dan ook werd er een gigantische politie- en legermacht op de been gebracht. Alle in- en uitgangen werden door de politie afgesloten. Zaterdagochtend zitten de feestvierders nog altijd verspreid over het vliegveld en is de actie nog altijd bezig. Al verlaten ze in kleine groepjes wel langzaam het militair domein.

Volgens de eerste info was het de bedoeling dat de fuif tot maandag zou duren.

