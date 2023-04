Maand na moord staat luxevilla van barones Ullens te koop

Foto: Getty Images for Dior

De villa van de vermoorde Myriam ‘Mimi’ Ullens de Schooten en haar man Guy Ullens in het Waalse mondaine oord Lasne staat te koop. Eind maart werd ze door haar stiefzoon vermoord toen ze het terrein van de villa verliet.

Het is het vastgoedkantoor van Sotheby’s dat de villa met een bewoonbare oppervlakte van 1510 vierkante meter gelegen in een park van ongeveer elf hectare te koop zet op hun website. Het huis heeft volgens de beschrijving vijf slaapkamers, vijf garages, een zwembad en een fitnessruimte. Hoeveel voor het vastgoed moet neergeteld worden, is niet bekend.

De moord dateert van 29 maart. Nicolas Ullens (57) trok naar de villa in de Chemin du Bon-Air in de chique Waalse gemeente Lasne waar Guy Ullens en Mimi wonen. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie tussen de zoon enerzijds en zijn vader en stiefmoeder Mimi anderzijds. Het koppel stuurde hem weg.

Enkele minuten later verliet het koppel zelf het domein, maar ze werden tegengehouden door Nicolas. Hij reed de Golf aan waar Mimi achter het stuur zat, stapte uit en haalde een vuurwapen boven. Mimi werd doodgeschoten, maar ook de baron zelf werd geraakt. Nicolas Ullens kon volgens intimi het niet verkroppen dat zijn stiefmoeder almaar meer de rekeningen van hun familiefortuin beheerde en blokkeerde. De kinderen waren daartegen al verschillende, tevergeefse, procedures gestart. De moordenaar van zijn stiefmoeder ging zich zelf aangeven bij de politie.

