Ecolo komt zondag samen om opvolger Schlitz aan te duiden

Ecolo organiseert zondag in Namen een buitengewonde Federatieraad om te beslissen wie Sarah Schlitz zal opvolgen als staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Ecolo organiseert zondag in Namen een buitengewonde Federatieraad, dat meldt persagentschap Belga. De opvolger van Sarah Schlitz als staatssecretaris voor Gelijke Kansen zal tijdens die bijeenkomst worden aangeduid.

Volgens de interne procedures bij Ecolo moet de beslissing over de opvolging van Schlitz passeren langs de Federatieraad, het intern parlement van de groenen. De twee covoorzitters van de partij, Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane, zullen zondag een voorstel doen aan de leden van die raad. Maouane had donderdagavond al verklaard dat er snel een naam zou worden bekendgemaakt en dat de post sowieso naar een vrouw zou gaan.

De 36-jarige Schlitz kondigde woensdagochtend haar ontslag als staatssecretaris aan. Ze kwam de voorbije dagen in nauwe schoentjes nadat was gebleken dat ze haar persoonlijke logo had gebruikt bij gesubsidieerde organisaties. Tijdens een eerdere vragenronde daarover in de controlecommissie van het federaal parlement had Schlitz over een ‘onhandigheid’. ‘Het is niet dat ik iets specifieks gevraagd heb. Maar ik had hier aandachtiger voor moeten zijn’, stelde de politica toen. Later bleek dat het kabinet-Schlitz toch wel de opdracht gaf om het persoonlijk logo van de staatssecretaris te gebruiken. Volgens de N-VA loog Schlitz dan ook in de controlecommissie. Normaal zou de Kamer donderdag beslist hebben over haar lot, maar woensdag nam Schlitz zelf de vlucht vooruit door ontslag te nemen.

Lees ook

Lees ook