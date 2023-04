Zon laat zich regelmatig zien tijdens verlengd weekend

Zaterdag krijgen we eerst lage wolken, maar later komen er meer opklaringen. In de meeste streken blijft het droog met maxima van 11 tot 17 graden, meldt het KMI.

Aan de kust zijn er zaterdag brede opklaringen mogelijk, maar door de zwakke tot matige wind die draait naar het noorden, klimt het kwik er niet hoger dan 12 à 13 graden. Zaterdagavond en -nacht is het overal droog en licht bewolkt. De minima kunnen lokaal dalen tot 1 graad.

Zondag is het eerst zonnig met hoge wolkensluiers. Nadien krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en soms nog mooie zonnige perioden. Het blijft vrijwel droog bij maxima tussen 13 en 18 graden. De wind is zwak tot matig.

Maandag wisselen opklaringen af met stapelwolken. Het blijft in vele streken droog, maar in de Ardennen vergroot in de loop van de dag de kans op plaatselijke buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden bij een zwakke wind.

Dinsdag is het vaak bewolkt met vooral over de oostelijke landshelft kans op enkele buitjes. We halen maxima van 12 tot 17 graden. De wind is meestal matig uit noordelijke richtingen.

Woensdag blijft het droog met in het noordelijk deel van het land mogelijk lage wolken en naar het zuiden toe bredere opklaringen. De zwakke tot matige noordoostenwind voert frisse lucht aan met maxima van 10 tot 13 of lokaal 14 graden.

Lees ook