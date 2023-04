Een koninklijke stationsroman in ‘The real crown’. 72 films

1 The real crown

Canvas 20.55-21.45 uur

De makers van The crown op Netflix krijgen weleens het verwijt dat ze de waarheid iets te gretig naar hun hand zetten (alsof dat niet de definitie van fictie is). The real crown is non-fictie, al leest het liefdesleven van (toen nog) prins Charles toch als een koninklijke stationsroman.

2 De mol

Play 4 20.00-21.20 uur

Het elfde seizoen van De mol is opnieuw een schot in de roos. Met de eindstreep in zicht belanden de kandidaten in een saloon in Mescal en moeten ze drastische ­keuzes maken.

3 Robocop

Play 6 20.25-22.20 uur

Robocop wordt weleens gelabeld als de ‘slimste domme film’ ooit. Dat is natuurlijk het handelsmerk van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Zie ook: Starship troopers. Het verhaal van de politie-cyborg wordt op de schoolbanken geanalyseerd als een antifascistische allegorie.