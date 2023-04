Internationale specialisten bieden groeipotentieel

1 Azelis

21,54 euro

Azelis distribueert chemie- en voedingsingrediënten. De Antwerpse groep draait omzet in Europa en het Midden-Oosten (44%), Amerika (38%) en Azië (18% – door overnames wordt dit de komende jaren meer). In de portefeuille heeft de tak Life sciences (60%) het overwicht op Industrials (40%). Azelis ­opereert zonder zware investeringen en doet veel overnames in een versnipperde markt die sneller groeit dan het bbp. Analisten verwachten de komende ­jaren een omzetgroei van 8 à 10% en een groei van de bedrijfskasstroom van minstens 13%. Azelis’ profiel is eerder defensief, gezien de blootstelling aan Life sciences met een sterke prijszettingsmacht.

2 Ageas

39,87 euro

Ageas, met hoofdzetel in Brussel, is een ­levens- en schadeverzekeraar die actief is in Europa en in Azië via minderheidsparticipaties (China, Thailand, Maleisië, India, de Filipijnen en Vietnam). Als AG is Ageas de marktleider in België, maar de groei komt van de activiteiten in Azië. Ageas verkocht onlangs zijn ­positie in de Franse verzekeringsmarkt. De driejarenstrategie van de nieuwe ceo zal leiden tot een versnelling van de ­organische groei en een hogere dividendgroei. Ageas heeft momenteel een lage waardering op de beurs. Daardoor krijgen beleggers vandaag een hoog dividendrendement van rond de 7 procent bruto. Het bedrijf heeft sterke solvabiliteitsratio’s.

3 TKH

44,82 euro

De Nederlandse groep TKH richt zich op hoogwaardige innovatieve technologieën in groeimarkten. Specifiek gaat het om drie bedrijfssegmenten: Telecom, Building en Industrial solutions. Bandenbouwtechnologie en ‘machine vision’ (bewaking van industriële processen) zijn twee opvallende voorbeelden waarin TKH uitblinkt. Door te blijven innoveren, breidt TKH zijn marktaandeel verder uit. Het bedrijf focust op zeven productmarktcombinaties (‘verticals’), terwijl het de omzet die hier niet in past grotendeels heeft afgebouwd. Die vereenvoudiging heeft de aantrekkelijkheid van het aandeel verhoogd. De omzet en het ­resultaat zullen de ­komende jaren blijven toenemen.