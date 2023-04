Hondenmama

Van alle tweevoeters in mijn huis, vond ik dat ik de meest realistische­ band met onze viervoeter heb. Vaak hoor ik mezelf­ verzuchten: ‘Ze is een hónd, geen baby!’ wanneer man en kinderen het beestje weer eens te veel vertroetelen. Ik rol met mijn ogen telkens als ze in koor ‘zo zíélig’ roepen omdat ik streng zeg ‘niet in de zetel!’ of ‘niet schooien!’. Nu de dag is aangebroken waarop ze voor het eerst onder het mes moet, beslis ik dan ook dat ik wel alleen zal gaan. Geen flauwigheid, het is een routine-ingreep, denk ik, als ik de dierenartspraktijk binnenwandel.