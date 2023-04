AA Gent opent Europe Play-off met 3-1 zege tegen Westerlo

AA Gent heeft vrijdagavond de openingsspeeldag in de Europe Play-off afgetrapt met een 3-1 overwinning in eigen huis tegen Westerlo.

De Kemphanen klommen net zoals in het reguliere luik van het seizoen op voorsprong in de Ghelamco Arena: Mathias Fixelles kreeg vrije baan om aan te leggen vanop afstand en schoot de bal in de winkelhaak.

Na de pauze bogen de Buffalo’s de scheve situatie volledig om. Hyun-Seok Hong hing de bordjes eerst in evenwicht, alvorens Sven Kums luttele minuten later voor de Gentse bonus tekende. De ingevallen Gift Orban knalde in de laatste minuten de eindstand op het bord.

Gent prijkt op de eerste plaats in de poule met 31 punten, Westerlo bezet de derde positie met 26 eenheden. Zaterdag in de vooravond zijn nummer vier Cercle Brugge (25) en nummer twee Standard (28) aan zet op Jan Breydel.

De winnaar van de Europe Play-off speelt in principe tegen de nummer vier uit de Champions’ Play-off voor het laatste Europese ticket, dat toegang geeft tot de tweede voorronde van de Conference League. Als Antwerp zondag de Bekerfinale wint van KV Mechelen, is die testwedstrijd zelfs niet nodig en mag de winnaar van de Europe Play-off rechtstreeks Europa in.