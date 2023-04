‘The masked singer’ tovert verraste winnaar uit het pak: ‘Mijn eerste gedachte was: ben ik wel bekend genoeg?’

De derde editie van The masked singer toverde de eerste mannelijke winnaar uit het pak. Tot zijn eigen grote verbazing won Aaron Blommaert de finale van Champignon Miguel Wiels. Coely (Raaf) is derde geworden.

‘Toen ze me vroegen voor The masked singer was mijn eerste gedachte: ben ik daarvoor wel bekend genoeg?’, zegt Aaron Blommaert (20). ‘Wat als wanneer mijn masker valt de mensen me niet kennen? Okay, ik speel wel op veel platformen – ik zat in #LikeMe en speel in Familie, presenteer op VTM, ben dj op MNM –, maar anderzijds: ik kom pas kijken, dus zo breed ben ik nog niet bekend. Vandaar dat geruststellend gevoel toen mijn naam begon te vallen. Al had ik nooit gedacht te winnen.’

Winnaar Aaron Blommaert. Foto: VTM

Miguel Wiels (50) werd tweede als Champignon. Maar dat lag volgens hem niet aan zijn stem. Hij is immers geen zanger. ‘Mensen zijn voor dat pak gevallen’, zegt hij. Toen Wiels het pak zag, vond hij het meteen schattig. ‘Ik ga daar een blije, huppelende kleuter van maken’, dacht hij.

Toch zong hij niet vals of compleet buiten het tempo. ‘Komt misschien door mijn slimme liedjeskeuze’, zegt Wiels. ‘Als je op een feestje moet zingen, kies dan een nummer dat iedereen kent. Dan luisteren ze alleen naar de eerste zin en vanaf de tweede horen ze alleen nog maar zichzelf meezingen. Bij mijn We are the champions werkte dat trucje direct.’

Miguel Wiels, alias Champignon. Foto: VTM

De Antwerpse rapster Coely was volgens velen deze editie de beste stem. Ze werd ook al vrij vroeg herkend. ‘Toen de jury de eerste keer mijn naam zei, versteende ik. I was dying inside. Ik dacht: laat het hier en nu nog niet gedaan zijn. Gelukkig deemsterde mijn naam later weer weg.’

Op haar nieuwe plaat bedwong Coely nog haar demonen. Als raaf was Coely pop. Ze zong ‘Strong’ (London Grammar), ‘Never gonna not dance again’ (Pink) en ‘Skyfall’ (Adele).

Coely was 12 weken een raaf. Foto: VTM

Lees ook