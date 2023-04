Aliaxis trekt bod op Finse sectorgenoot in

De Belgische buizenmaker Aliaxis heeft het bod van 1,8 miljard euro op zijn Finse sectorgenoot Uponor afgeblazen. Dat werd bekendgemaakt nadat de raad van bestuur van Uponor het bod had afgewezen.

Een hoger bod om de Finnen toch over de streep te trekken, zag Aliaxis niet zitten. Het bedrijf blijft wel minderheidsaandeelhouder in het Finse bedrijf, met een participatie van ruim 10 procent. Aliaxis blijft naar eigen zegen geloven dat een combinatie van de twee bedrijven meerwaarde zou creëren.

De raad van bestuur van Uponor liet eerder deze week weten het bod van 25 euro per aandeel te laag te vinden. De in februari uitgestippelde vernieuwde bedrijfsstrategie geeft de aandeelhouders meer kans op waardecreatie dan een combinatie met Aliaxis, vinden de bestuurders.

Na die mededeling zakte de koers van Uponor van 25,02 euro naar 21,32 euro. Vrijdag krabbelde het weer terug naar meer dan ­24?euro. Vóór het bod schommelde het aandeel rond 17 euro.

Aliaxis komt uit de Belgische bouwgroep Etex (het vroegere ­Eternit) van de ondernemers­familie Emsens en is gespecialiseerd in het bouwen en uittekenen van watersystemen, met als basis de productie van plastic buizen. Door de klimaatverandering en lang­durige droogtes is de vraag naar efficiënt en zuinig water­beheer fors toegenomen.

