Waterloo krijgt eind september een Abba-expo

In Waterloo vindt vanaf 23 september een tentoonstelling plaats rond de Zweedse popgroep Abba. Dat hebben de organisatoren van het evenement vrijdag gemeld.

De expo komt er naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het lied ‘Waterloo’, waarmee ABBA het Eurovisiesongfestival won.

‘ABBA 1974-2024: From Waterloo to the world’ belooft een ‘totale onderdompeling in de muzikale en visuele wereld van de groep’. Bezoekers kunnen vijf themaruimtes ontdekken, die de belangrijkste periodes in de carrières van Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus en Anni-Frid Lyngstad tonen.

De Zwitserse artiest Richard Gyver zal een twintigtal van zijn kledingcreaties ter beschikking stellen, die identieke replica’s zijn van de kledij van ABBA van destijds. Daarnaast zullen bezoekers ook objecten uit verzamelingen kunnen bekijken, zoals accessoires, trofeeën, gouden albums of affiches.

