Bij de eerste Russische raketaanvallen op Oekraïne sinds maart zijn zeker 25 doden gevallen. De aanval komt op een moment dat Oekraïne zich voorbereidt op een voorjaarsoffensief.

