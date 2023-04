Vivaldi eens over sociaal akkoord

Het kernkabinet van de federale regering is het vrijdag eens geraakt over de uitvoering van het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers in maart waren overeengekomen. Vivaldi stapt mee in de grote lijnen van dat akkoord. Enkele kleinere aspecten verhuizen naar de pensioendiscussie of de begrotingsopmaak. Wel zou daardoor het kostenplaatje met zowat 70 miljoen euro dalen.

De vakbonden en werkgeversorganisaties sloten medio maart het akkoord waarbij ze onder meer de huidige regelingen voor het stelsel werkloosheid bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) en de landingsbanen verlengen tot en met juni 2025. Ook raakten ze het eens over de verlenging van regelingen rond onder meer de vrijwillige overuren, tijdelijke werkloosheid en verplaatsingskosten. Ook bevestigden ze de afspraken die ze in 2021 maakten over de verhoging van de minimumlonen.

Het was nu aan de regering om dat akkoord goed te keuren. Binnen Vivaldi wilden de liberalen dat echter niet zomaar doen. Daarbij werd verwezen naar het prijskaartje dat aan het akkoord hing - 174 miljoen euro. Zij pleitten er daarom voor het dossier mee te nemen naar de opmaak van de begroting voor 2024 later dit jaar.

Het kernkabinet boog zich vrijdag opnieuw over het thema. ‘Blij dat ik kan aankondigen dat de regering het afsprakenkader van 15 maart dat de sociale partners hebben gesloten voor de periode 2023/2024 zal uitvoeren’, tweette minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) na afloop.

De belangrijkste punten van het akkoord blijven overeind, met name de overuren, de landingsbanen en SWT. De regering gaat echter niet mee in de vraag van de werkgevers om een eerdere verhoging van een bijdrage die de regering tijdens het begrotingsconclaaf had beslist, terug te schroeven. Een technisch punt verhuist naar het pensioenoverleg dat binnenkort moet plaatsvinden en een ander punt over seizoensarbeid komt aan bod bij de begrotingsopmaak.

Het akkoord maakt dat het kostenplaatje in 2025 ongeveer 107 miljoen euro bedraagt. Volgens een bron dichtbij de regering komt dat neer op een daling van bijna 70 miljoen euro. Die berekening wordt elders binnen Vivaldi dan weer betwist.

Lees ook