‘De Wetstraat is de enige plek in ons land waar hyena’s leven’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Heksenjacht (1)

‘Asielheks in de zaal’, dat schreef Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Tom Vandendriessche eerder deze week bij een foto van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) in het Europees Parlement. Die tweet kon op weinig sympathie rekenen. Zelfs zijn eigen partijvoorzitter Tom Van Grieken moest die avond in De afspraak schoorvoetend toegeven dat het een ‘jammere’ uitspraak was omdat het ‘afleidt van het probleem’. De tweet maakte alvast weinig indruk op De Moor, die ook in De afspraak zat. ‘Ik had andere zaken te doen dan op Twitter te zitten’. Vandendriessche heeft alvast wel de tijd gevonden om na de heisa de tweet in alle stilte te verwijderen.

Tweedehands

Een week geleden bleek dat De Lijn vanaf 2026 naar schatting tot dertig miljoen euro aan boetes per jaar zal moeten betalen omdat bepaalde bussen vanaf dan de LEZ-zones niet meer binnen mogen. De Lijn wil dat uiteraard vermijden. De vervoersmaatschappij denkt er over na om alle bussen die wel voldoen aan de LEZ-regels in te zetten in de LEZ-zones en tweedehands dieselbussen aan te kopen om de tekorten elders op te vullen. Uit een bestuursnota van De Lijn die Het Laatste Nieuws kon inkijken, blijkt namelijk dat er in het verleden te weinig nieuwe bussen zijn aangekocht.

Vlaams Parlementslid Els Robeyns (Vooruit) gooit het voorstel meteen onder de bus. ‘Terwijl minister Peeters de mensen op kosten jaagt via de kilometerheffing, gaat de overheid zelf tweedehands dieselbussen aankopen. Dit is gewoon te zot voor woorden. De belastingbetaler zal opnieuw de dupe zijn van dit falende beleid’, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) van haar kant houdt voet bij stuk: de vergroening van het openbaar vervoer is wel degelijk ingezet.

Heksenjacht (2)

Het verwijderen van een controversiële tweet gebeurt zelden in stilte. Theo Francken (N-VA) merkte de actie van Vandendriessche op en tweette zelf een printscreen van de tweet met de heldere boodschap ‘Doe eens normaal, man’. Vandendriessche apprecieerde dat allerminst en diende Francken van antwoord. ‘U heeft dus bijna een dag lopen zoeken achter een printscreen van mijn al lang – terecht – verwijderde tweet. Serieus zeg. Deugpronken expert level.’ Alsof het zowaar om een heksenjacht gaat.

Hyena’s

Normaal interviewt PaulCobbaert, politiek journalist bij de Krant van West-Vlaanderen, politici. Maar naar aanleiding van zijn nieuw boek Wild land – dat gaat over wilde dieren in België – liet de journalist zich zelf interviewen door een aantal politici. Politiek en wilde dieren lijken op het eerste gezicht moeilijk verzoenbare thema’s, maar Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) deed toch een poging met een creatieve vraag. ‘Zie je een link tussen het dierenleven en het politieke leven?’, vroeg ze Cobbaert. ‘De mens is een wolf voor een ander, zegt men. Dat geldt misschien vooral in de politiek. De Wetstraat is in elk geval de enige plek in ons land waar hyena’s leven’. De jacht is open in de Wetstraat, onthouden wij, die op heksen en hyena’s.