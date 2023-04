Vakbonden organiseren op 22 mei nationale actiedag

De vakbonden organiseren op 22 mei, de maandag na het hemelvaartsweekend, een nationale betoging in Brussel. Ze zijn misnoegd over ‘praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht’.

De nationale actiedag zal op 22 mei in Brussel gehouden worden. ‘Normaal stond die gepland op 10 mei en was die beperkt tot de retailsector, maar nu wordt die opgeschaald en houden we actie op interprofessioneel niveau’, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls aan retailexpert Gondola. ‘Alle sectoren worden betrokken, waaronder bijvoorbeeld ook de bankensector. We brengen nu een groter verhaal tegen het verlagen van de loons- en arbeidsvoorwaarden.’

In de retailsector werd al langer gesproken over een nationale actiedag, na het slechte weer waarin heel wat werknemers van supermarkten de voorbije maanden in verzeild zijn geraakt. Bij Delhaize ging dat om het verzelfstandigen van winkels, maar ook bij onder meer Aldi, Colruyt en Lidl heerst grote ongerustheid over de toekomstplannen van de directie.

‘In het conflict bij Delhaize werden talrijke misbruiken vastgesteld – een vakbondsafgevaardigde werd gearresteerd en in de boeien geslagen, vakbondsmensen werden gefouilleerd, deurwaarders en ordehandhavers grepen in, enzovoort –, terwijl de werknemers van Delhaize al wekenlang op een waardige en vreedzame manier actievoeren voor hun loon- en arbeidsvoorwaarden’, schrijven ACV, ABVV en ACLVB in een gemeenschappelijke mededeling. ‘Rechterlijke uitspraken stellen het handelsrecht boven het recht op collectieve actie, wat een gevaarlijk precedent schept voor sociale organisaties.’

De vakbonden noemen de ingreep van Delhaize ‘een verkapte vorm van sociale dumping’ en ze vrezen dat ook buiten de retailsector verzelfstandiging almaar meer ingang zal vinden.

Het traject en het tijdstip van de betoging maken ACV, ABVV en ACLVB later nog bekend.

