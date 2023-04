Wat eten we deze week? Lentepasta en tomatentaart

Omdat het echte lenteweer nog op zich laat wachten: onze zonnigste mei-recepten op een rij, met op donderdag een voorschotje op de tomatentijd, want soms moet een mens aan het bestaan van de zon herinnerd worden.

Happy details

Vaak zijn het kleine toevoegingen die een eenvoudig gerecht energie geven, zoals de limoen en limoenblaadjes die Yotam Ottolenghi hier gebruikt om scampi’s met knoflook naar een zonniger niveau te tillen. Laat je niet afschrikken door die naam: de man die erom bekendstaat je de hele stad te laten afspeuren met en lange lijst ongewone ingrediënten in de hand, kan wel degelijk ook met weinig middelen toveren, toont dit recept. Oké, verse (of ingevroren) limoenblaadjes vind je alleen in een goed bevoorrade Aziatische supermarkt, maar je kunt ze hier gerust vervangen door citroengras of basilicum: ook die zijn tegelijk fris en zwoel. Kook basmatirijst bij de garnalen en maak een snelle komkommersalade, en je hebt avondeten dat de sleur buitenjaagt.

MAANDAG

Snel klaar, snel afgewassen

Voor dit lenteachtige pastagerecht bereid je alles tegelijk in één pot. Zoals we vroeger als studenten weleens deden, maar dan beter: de uien mogen even in olie glazig worden voor de andere ingrediënten erbij gaan, en het kookwater meet je af, zodat het precies genoeg is om in te koken tot en saus die de smaken van alle ingrediënten in zich verbindt. De broccoli kun je vervangen door andere stevige groene groenten zoals asperges of boontjes, en in plaats van erwten kun je ook peultjes of spinazie toevoegen op het eind.

DINSDAG

Binnenkopper voor het midden van de week

Wie houdt van shortcuts én van seizoenssmaken, heeft nu veel aan diepvrieserwtjes, voorgewassen spinazie en rucola. Die werken altijd bij pasta, maar je kunt er evengoed een heel andere kant mee op, toont dit gevuld Turks brood van Mounir Toub. Dit is bovendien een fijne manier om allerlei denkbare groenterestjes op te werken, zolang ze maar voorgegaard zijn en geen water meer loslaten in het brood. In plaats van de fetakaas kun je vlezige groene olijven gebruiken voor een vegan variant, of rul gebakken gehakt als er vlees nodig is.

WOENSDAG

Zeg nooit: moeilijke eters

Ik moet iets toegeven: ik heb jarenlang over koken geschreven zonder te weten hoe het voelt om eten te maken voor een heel kieskeurig publiek. Tuurlijk, je hoort ervan, mensen die geen groenten lusten. Maar spinazie lust toch iedereen? En courgette? Hahaha. Zulke gemakzuchtige aannames kunnen natuurlijk niet eeuwig standhouden; vroeg of laat komt er iemand aan je tafel zitten die zelfs geen wortel binnenkrijgt. Tot nu toe bleek de oplossing dan te liggen in de margarita-formule: tomaten + kaas + deegbereiding, moeilijk om daar afkerig van te zijn (al kan het, ik weet het), en de variaties zijn gelukkig eindeloos. Deze tomatentaart bijvoorbeeld, toch weer net iets anders dan pizza, maar bijna even makkelijk om van te houden.

DONDERDAG

Ogen toe & jamu

Jamu is een Indonesisch drankje dat de kruidigheid van chai koppelt aan de frisheid van fruitsap. Het zit vol veelgeprezen voedingsstoffen, maar ik zou het vooral drinken om mijn zintuigen aan het eind van de kantoorweek een verkwikkende trip te gunnen. Je mengt hiervoor sinaasappel- en citroensap met een thee van gember en kurkuma, die eerst goed moet afkoelen: maak die dus best al een dag tevoren.

VRIJDAG

Slow shopping

Als je in het weekend tijd hebt om naar de markt te gaan, of ergens anders extra verse groenten kunt kopen, dan is dit hoe je in de lente een feestje bouwt. Koop de primeurgroenten waar je het meest van houdt – ik zou zeggen: verse erwtjes, asperges en kleine artisjokken, eventueel aangevuld met nieuwe aardappeltjes en spinazie, maar het kunnen ook tuinbonen, peultjes of broccoli zijn. Stoof ze gaar, bind hun jus met wat room, breng op smaak met peper, zout en een kneepje citroen, en eet ze op met vers stokbrood. Onderstaand recept kan houvast bieden, maar aarzel niet om te freestylen met wat er die dag het mooist uitziet.

ZATERDAG





Bakken zonder bloopers

Bakken is fijn, als je weet dat het gaat lukken. Want als een taart eenmaal in de oven zit, is er geen bijsturen meer aan en kun je alleen hopen dat het recept goed getest is. Daarvoor hebben we bij De Standaard Barbara Serulus, de vrouw die blijft bakken tot de verhouding tussen zoet en zout, stroperig en fris, bros en nes helemaal goed zit. Toen drie jaar geleden corona onze weekends plots drastisch veranderde, vroegen we Barbara om voortaan in een bakrubriek verslag uit te brengen van haar winnende recepten. De verzameling is intussen mooi aangegroeid en je vindt er onder meer deze weloverwogen rabarbertaart, waarvoor het nu het moment is.

ZONDAG