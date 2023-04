BBC-voorzitter treedt af vanwege lening aan Boris Johnson

Richard Sharp hielp de voormalige premier Boris Johnson aan een lening van 900.000 euro en liet na dat te melden.

De voorzitter van de Britse openbare omroep BBC Richard Sharp heeft vrijdag zijn ontslag ingediend vanwege een potentieel belangenconflict. Uit een rapport bleek dat hij in 2020 een ontmoeting had voorgesteld tussen Boris Johnson en een zakenman die de toenmalige premier financieel uit de nood wilde helpen. Sharp had dat niet gemeld toen hij solliciteerde bij de BBC. In 2021 werd hij door Johnson en zijn regering aangesteld als voorzitter.

Een parlementaire commissie vond in februari al dat Sharp een rol had gespeeld bij een lening van 800.000 pond (omgerekend ruim 900.000 euro) aan de toenmalige premier. Een onafhankelijk onderzoek van de BBC naar de feiten, dat vrijdag gepubliceerd werd, besloot dat de voorzitter strikt genomen niet moest aftreden. Hij doet dat toch, omdat hij naar eigen zeggen niet wil ‘afleiden’ van al het ‘goede werk’ dat de BBC levert. Sharp zou normaal gezien tot 2025 aanblijven als voorzitter. In juni wordt zijn opvolger aangesteld.

Sharp, een topbankier bij Goldman Sachs, stond voor zijn aanstelling bij de BBC geboekstaafd als donor voor de Conservatieve Partij. Bij de rel over het ontslag van voetbalcommentator Gary Lineker, werd hem al voor de voeten geworpen dat hij samen met Tim Davie, directeur-generaal van de BBC, te dicht bij de macht staat om de openbare omroep onafhankelijk te leiden. ‘Perceptions matter.’, schrijft de BBC bij het bericht over zijn ontslag.

