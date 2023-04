Actrice Eva Green krijgt een miljoen voor film die nooit gemaakt werd

Eva Green (42) won de rechtszaak tegen de producers van scifi-film A patriot. De film kwam er nooit, maar ze krijgt toch 1 miljoen dollar.

Na het falen van de science fiction film A patriot, daagde de Franse actrice Eva Green, bekend van de bondfilm Casino royale en Sin City, de financiers White Lantern films en SMC Specialty Finance voor de rechtbank. Volgens haar waren ze haar een vergoeding van een miljoen dollar verschuldigd voor haar werk. De rechter geeft haar daar gelijk in, ondanks een tegenklacht van de productiehuizen. Die beschuldigden Green ervan de film bewust gesaboteerd zou hebben.

‘Ik moest niks doen om de film te laten falen’, zei Green, die zelf ook producer was voor de film. ‘Dat hebben ze aan hun eigen incompetentie te danken.’ Ze haalde in de rechtbank aan dat het initiële budget van 10,8 miljoen dollar gehalveerd werd. Dat is volgens haar ‘hopeloos onvoldoende’ om die film te maken.

Frans kantje

Volgens White Lantern Films maakte het onhebbelijke gedrag van Green het onmogelijk om te werken. Ze zou volgens hen onredelijke eisen gesteld hebben voor de crew, de locaties en het materiaal. Om dat kracht bij te zetten citeerden ze Whatsapp-berichten in de rechtbank waarbij Green onder andere een van de producers ‘a fucking moron’ genoemd had en een paar crewleden als ‘shitty peasants’ beschreven had.

Zelf zei ze daarover dat ‘het haar Franse kant was’ die bovendreef en dat het gênant was dat die berichten publiek gemaakt werden. De frustraties zouden volgens haar geboren zijn uit de bezorgdheid dat de kwaliteit van de film zeer slecht zou zijn. ‘In de 20 jaar dat ik films aan het maken ben, heb ik nog nooit een contract niet nageleefd of zelfs nog maar een draaidag gemist’, zei ze.

Uiteindelijk erkende de rechter dat Green geen contractbreuk gepleegd had en dat de bedrijven haar de vergoeding van een miljoen dollar schuldig waren. ‘Ik hield voet bij stuk en deze keer zegevierde het recht’, was de reactie van Green.

