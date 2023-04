Duitse politie roept op tot preventieve detentie voor klimaatklevers. ‘Ik doe dit niet voor de fun’

Terwijl de Britse klimaatactivisten van Extinction Rebellion minder radicale acties beginnen te organiseren, schroeft het Duitse Letzte Generation zijn vreedzame protesten nog wat op. Al de hele week verstoren de activisten het verkeer. Op het hoogtepunt afgelopen maandag bezetten ze 30 kruispunten en werd het verkeer op de A100 stilgelegd met uren file als gevolgd. De politie moest op sommige plekken zelfs een boor gebruiken om de klimaatklevers los te krijgen. ‘Stilstand tegen stilstand’ was het idee.

De groep wil de politiek oproepen om met een plan te komen dat de doelstelling van 1,5 graden opwarming haalt, de grens waar de wereld onder moet blijven om de ergste gevolgen te voorkomen. ‘Ik wil mezelf niet aan de wegen plakken’, zei Carla Hindrichts, woordvoerder voor de groep. ‘Ik doe dit niet voor de fun, maar omdat we uit historische voorbeelden kunnen afleiden dat disruptieve, geweldloze acties de meest effectieve types van actie zijn. We zijn zoals een brandalarm. Die zijn irritant, maar nodig.’

Er is veel ongenoegen over die aanpak. Zo’n 80 procent van de bevolking vindt dat de acties te ver gaan en sommigen vergeleken de activisten zelfs met terroristische organisaties zoals de Taliban of de RAF. Al gaat die vergelijking volgens Dirk Kurbjuweit van de Berlijnse redactie van Der Spiegel te ver. Hij schreef in een column dat de activisten geen vlieg kwaad doen.

Preventief in de gevangenis

Ondanks de vreedzame aard van het protest, zijn er recentelijk wel celstraffen uitgedeeld van een paar maanden. ‘Het is onaanvaardbaar dat delen van de samenleving zich vanwege hun doelen niet aan de wet houden’, zei rechter-commissaris Susanne Wortmann in haar vonnis.

Ook de voorzitter van de Duitse politievakbond, Rainer Wendt, pleit voor harder optreden: zwaardere straffen en preventieve hechtenis tot maximaal 30 dagen. De 48 uur aan preventieve detentie die nu in de hoofdstad geldt is volgens niet genoeg. In deelstaat Beieren is dat al zo, maar hij wilt dit ook landelijk. ‘Het is geen toeval dat de activisten Berlijn kozen en niet München voor hun grote protest’, aldus Wendt.

De protestgroep Letzte Generation aan het werk in Berlijn. reuters

De minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, wil dat de deelstaten gezamenlijk beslissen hoe lang preventieve detentie mag duren, maar de meeste staan daar niet voor te springen. ‘Preventieve detentie betekent dat je mensen in de gevangenis steekt voor een misdaad die ze nog niet begaan hebben’, zegt Bettina Jarasch van de Berlijnse groenen. ‘Dat is twijfelachtig en moet strikt gecontroleerd worden.’

Toch is de groene partij niet noodzakelijk blij met de acties, zeker niet op plekken waar verkiezingen op komst zijn, zoals in Berlijn. Kopstukken noemen de protesten elitair en zelfingenomen en vinden het belangrijker dat er een breed draagvlak voor acties tegen de opwarming van de aarde gecreëerd wordt. Dit ondanks dat de partij ooit opgericht is met het idee om nauwe banden met de sociale burgerbewegingen te onderhouden. Slechts enkele van de jongere leden steunen Letzte Generation nog openlijk, maar dat maakt de organisatie zelf weinig uit. ‘De federale overheid moet ervoor zorgen dat ons protest überhaupt niet nodig is. Vooral de Groenen zijn degenen die ons protest van de straat moeten krijgen door passende maatregelen voor klimaatbescherming te nemen’, klinkt het bij Hinrichs.