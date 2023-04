‘Een koe moet je soigneren als een topatleet’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Na mijn zege tegen Williams was ik stomdronken’

Luca Brecel versloeg deze week op het WK snooker veelvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. Hoe hij zich daar had op voorbereid? Door na zijn vorige overwinning tot zes uur ’s ochtends op café zijn koffer serieus vol te laden. De vraag of snooker een cafésport is dan wel echte sport, is nog niet beslecht. De vraag waar je die sport het best voorbereidt nu dus wel. (in het Nieuwsblad)

‘Dronken (van liefde) schrijft Brecel snookergeschiedenis’

Of wacht eens even: De Standaard gaf aan Brecels dronkenschap nog een extra betekenis. Hij was niet zomaar dronken: hij was ook dronken van liefde. De vraag waar de romantische zielen zitten: op de redactie van het Nieuwsblad, dan wel op die van De Standaard, is bij deze ook beslecht.

‘Ik haal aan de tafel pas mijn beste niveau als ik ook naast de tafel gelukkig ben’

Het lenteweer laat het nog afweten, maar Luca Brecel voelt duidelijk lentekriebels. (in De Standaard)

‘Volgend seizoen zullen jullie een ander Anderlecht te zien krijgen. We gaan alles en iedereen evalueren en de grote kuis start morgen’

Brian Riemer, coach van RSC Anderlecht, zag zijn ploeg dit seizoen legendarisch slecht presteren. Misschien moet hij wat meer verliefde spelers aantrekken? (in het Nieuwsblad)

‘Als er grote kuis wordt gehouden, komen er onfrisse zaken naar boven, maar dat betekent niet dat we moeten ophouden met vegen’

Net als Brian Riemer wil ook minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter grote kuis houden, maar dan bij Bpost. Het lenteweer laat het dan wel afweten, maar het seizoen van de grote voorjaarsschoonmaak is begonnen! (in De Standaard)

‘We zullen alleen maar spelers halen die hun leven willen geven voor Anderlecht’

Rekruteert Brian Riemer eigenlijk spelers voor een voetbalploeg of soldaten voor het front in Oekraïne? (in het Nieuwsblad)

‘Ik zeg u nu al: de ploeg zal de zwaarste voorbereiding ooit meemaken’

Als voetballers net als snookerspelers naast het veld gelukkig moeten zijn om op het veld te presteren, dan kunnen we nu al voorspellen wat Anderlecht volgend seizoen zal doen: degraderen. (in het Nieuwsblad)

‘Een koe moet je soigneren als een topatleet’

Minister van Landbouw Jo Brouns hoopt dat de boeren hun dieren beter zullen verzorgen en zo tegelijk het stikstofprobleem aanpakken. Maar als die boeren voor hun koeien zullen zorgen zoals Anderlecht-coach Brian Riemer zijn topatleten wil aanpakken, dan kunnen we nu al voorspellen wat er met het stikstofdossier zal gebeuren: het raakt niet opgelost. (in De Standaard)

‘Het zijn de medewerkers die ons weeldig maken. Door die mensen rijden wij in zo’n schone auto en wonen we in een kasteel. Soigneren, zeg ik’

Bouwondernemer Willy Naessens weet wat Brian Riemer nog niet weet: je moet je personeel gelukkig houden. (in het Nieuwsblad)

‘De baby schreeuwt toch ook?’

Wie zeker niet gelukkig was, was een passagier op een vlucht van Southwest Airlines naar Florida. Op een filmpje is te zien hoe hij drie minuten lang tekeergaat omdat een baby volgens hem te veel lawaai maakt. Dat hij daarbij evenveel lawaai maakte als de baby zelf, vond hij geen probleem.

‘Op mijn 83ste heb ik nog altijd zin in seks’

Of het bij zanger Smokey Robinson lentekriebels zijn of iets anders weten we niet, maar dat het bij hem kriebelt, is een feit dat stijf staat. (in The Guardian)

‘Ik wandel. Vijf kilometer. Met mijn hond. En daar voel ik mij prima bij’

Als het bij Louis Tobback (84) kriebelt, dan laat hij de hond uit. (in het Nieuwsblad)

‘Zou een vrachtwagen kunnen dansen, dan zou die dansen als Gustaph’

Zelfs als het zou kriebelen bij Gustaph, de zanger die ons vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival, dan nog zou hij zich lomp blijven bewegen op het podium, weet Nico Dijkshoorn, want zijn jas lijkt wel van beton. (in het Nieuwsblad)

‘Ik knap honderd procent af op van die ballerinaschoenen, die hele platte. Superlelijk vind ik dat’

Bij deze weten we ook wanneer KV Mechelen-trainer Steven Defour géén zin heeft in seks. (in het Nieuwsblad)

‘Toen Matthias “ja” zei, konden we ons geluk niet op. Hij is een ongelofelijke acteur met zo’n prachtige, ruige uitstraling. En het is gewoon een hele lieve man’

Als de naam Schoenaerts valt, begint het bij Kate Winslet ook te kriebelen. (in het Nieuwsblad)

‘Ik ben niet zo stoer. Als je dwarsfluit speelt in een rockband, kan je niet bepaald de macho uithangen’

Zo ruig de uitstraling is van Matthias Schoenaerts, zo soft is die van Ian Anderson, frontman van Jethro Tull. (in het Nieuwsblad)

‘Een wilde boshyacint is wild. En iets dat wild is, kan je niet houden’

Iemand zal het tegen Kate Winslet eens moeten zeggen: het is met ruige mannen als met wilde boshyacinten: je kan ze niet houden. (Suzy Goossens, fan van Hallerbos, in Het Laatste Nieuws)

‘Fluitspelers zijn nochtans een lange tijd aanzien als een symbool van verleiding’

Ian Anderson weet een goed alternatief voor ruige mannen. (in het Nieuwsblad)

‘Waarom Remco Evenepoel gisteren misschien diarree had: “Maar frietje kan enorme boost geven”’

Over Remco Evenepoel kun je als nieuwsmedium niet genoeg schrijven. En omdat je er niet genoeg kunt over schrijven, kun je ook schrijven over dingen die mogelijk hadden kunnen gebeuren, ook al zijn ze misschien niet gebeurd. En niet alleen beschrijven wat er zou kunnen gebeuren, maar het ook uitleggen. En zo kwam het dat Het Belang van Limburg dinsdag uitlegde dat Evenepoel maandag diarree had kúnnen krijgen omdat hij zondag een pakje friet heeft gegeten. En als u wil weten of die friet een enorme mentale boost gaf dan wel een enorme boost in zijn broek, moet u het stuk maar lezen. Daar worden die titels namelijk voor gemaakt.

‘Remco heeft ons nagedaan’

Hopelijk droeg Evenepoel toen hij zoveel diarreerisico liep niet meer de witte broek waarin hij Luik-Bastenaken-Luik won. Over die witte broek was veel te doen, maar uniek is ze niet. Op de VRT liet wielerclub Octopus uit Westende weten al een jaar of vier in zo’n broek rond te fietsen. Mario Cippolini zal het graag horen.

‘Het is niet zoals vroeger dat je zo snel mogelijk probeert te rijden’

Diezelfde Evenepoel legde in het Nieuwsblad ook nog uit dat een koers winnen tegenwoordig ingewikkelder is dan het lijkt.

‘Ondernemen is simpel: zo duur mogelijk verkopen, zo goedkoop mogelijk aankopen en zorgen dat je zo weinig mogelijk kosten hebt. ’t Is al.’

Een bedrijf leiden is volgens Willy Naessens duidelijk makkelijker dan wielrennen. Voor je het weet heb je een schone auto en woon je in een kasteel. (in het Nieuwsblad)

‘’t Is al’

Zeg dat Willy Naessens het gezegd heeft.