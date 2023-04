Mag ‘afropera’ een nieuwe traditie worden, a.u.b.?

Het westerse operarepertoire mengen met Afrikaanse percussie en beats? Daarvoor heb je een heerlijk onorthodoxe componist zoals Gorges Ocloo nodig. Muzikaal slaat hij in The golden stool ongeziene paden in.

The golden stool Muziektheater van Gorges Ocloo Nog te zien op 30/4 in Toneelhuis (Antwerpen) en op 5/5 in Viernulvier (Gent).

‘Moedige vrouwen worden vergeten, moordende mannen herinnerd,’ zingt de Zuid-Afrikaanse sopraan Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga in The golden stool. Dat tragische lot overviel ook Nana Yaa Asantewaa. 62 was de nicht van de Ghanese koning al toen ze in 1900 besloot om met haar vrouwenleger een vuist te maken tegen de Britse bezetter. Haar missie? De gouden stoel, het ultieme symbool van macht, in handen van het Asantevolk houden. De oorlog draaide slecht uit, Asantewaa werd gevangen genomen en verbannen naar de Seychellen. En toch kreeg ze de Britten moreel op hun knieën: de geroofde gouden stoel bleek fake.

Ritme, percussie, krachtige (samen)zang. Dat zijn de elementen waarop The golden stool drijft. Foto: Kurt Van Der Elst

Je zou verwachten dat zo’n vrijheidsstrijdster overal wordt gevierd, maar het tegendeel is waar. Dat zag Ocloo toen hij terugkeerde naar Ghana, het land waar hij op zijn 12de vertrok. Asantewaa’s overblijfselen worden bewaard in een hondenhok, ‘zelfs Leopold de handenhakker is beter af’. En dus maakte Ocloo maar een eigen theatraal monument en requiem voor Asantewaa. Tien straffe zwarte vrouwen zingen, slammen, dansen, neuriën, klappen, spelen, stampen haar verhaal tot de herinnering aan haar moed en strijdkracht zich bijna fysiek in je lijf vastzet.

Ritme, percussie, krachtige (samen)zang. Dat zijn de elementen waarop The golden stool drijft. Net zoals de Engelsen zich de gouden stoel toe-eigenden, zet Ocloo het westerse operarepertoire meesterlijk naar zijn hand door het op te laden met Afrikaanse invloeden. Beethovens Ode an die Freude wordt zo een opzwepend strijdlied in streetwise Engels (we’re gonna fuck them all up!). Ook ‘hits’ van Bizet, Händel en Chopin kleedt Ocloo tot op het bot uit om ze daarna weer verbasterd, soms bijna onherkenbaar terug uit te spuwen, al is het steeds met liefde voor het origineel.

Beethovens Ode an die Freude wordt een opzwepend strijdlied. Foto: Kurt Van Der Elst

De klassieke arrangementen worden ingeruild voor koebellen, beats, boomwhackers (gestemde plastic buizen) en een raadselachtige automaton die drum speelt. Soms houdt Ocloo alleen de melodie over, dan weer puurt hij uit het ritme een onverwachte dansbare groove. Even goed trekken de vrouwen, onder wie de tweelingzusjes Les Mybalés en Season of sex-actrice Maïmouna Badjie, de voorstelling naar het hier en nu met een zalige mash-up van Aretha Franklin, Megan Thee Stallion en Gloria Gaynor. Het zijn avonturiers zoals Ocloo, die fuck you zeggen tegen alle heilige huisjes, die het operagenre de zuurstof geven die het nodig heeft.

Voor mensen die niet zoveel met opera hebben is The golden stool bij momenten een taaie en wat statische zit, met iets te veel visueel eenvormige scènes. Ook de theatrale passages, waarin Ocloo gesprekken verwerkte met jonge Ghanese vrouwen over hun ambigue relatie met de Bijbel, vallen wat stroef uit. Maar zelden zien we een voorstelling met zoveel zin voor experiment en ambitie. En wie kan zeggen dat hij op zijn eentje een nieuw muzikaal genre op de kaart heeft gezet?