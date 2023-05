Wat als elk woord dat je zegt, meteen zou verstenen?

Wat als elk woord dat je uitspreekt, meteen zou verstenen? Zouden we dan nog met grote woorden goochelen als ‘perceptiemaatschappij’, ‘compensatiedrang’ of ‘competitiviteitsratio’. En wat als we die berg versteende woorden zelf zouden moeten opruimen na een babbel? Misschien zouden we dan vanzelf wat minder spreken en zou het van ons betere luisteraars maken, denkt Wouter Deprez. Al zijn er beslist ook enkele nadelen.