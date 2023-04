Disney daagt de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, voor het gerecht. Het is de zoveelste episode in de cultuuroorlog tussen de presidentskandidaat en de media- en entertainmentgroep. Inzet zijn de unieke privileges die het bedrijf van Mickey Mouse in Florida bezit.

Het zegt veel over het gepolariseerd klimaat in de VS dat uitgerekend het bedrijf dat werd opgericht door een anticommunist (en FBI-informant), Walt Disney, middenin de wokestorm staat. Hetzelfde bedrijf ...